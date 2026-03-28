МИД РФ предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине

России придется принять ответные меры в случае, если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время он выразил надежду, что Москве не придется идти на такие шаги. Россия последовательно предупреждает Южную Корею о недопустимом участии в «прямой и опосредованной» накачке Украины оружием.

21 февраля стало известно, что Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе стран НАТО по поддержке Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупкам военной помощи для ВСУ.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное участие Южной Кореи в военных поставках для Украины в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

