В Словакии обвинили Зеленского в политическом шантаже

Братислава и Будапешт в ситуации с прекращением транзита нефти по трубопроводу «Дружба» стали жертвами политического шантажа украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, сообщает TASR.

Он обратил внимание, что Венгрия и Словакия с самого начала конфликта на Украине оказывали поддержку этой стране.

«[Несмотря на это], они в ситуации с ремонтом нефтепровода «Дружба» стали жертвами политического шантажа», — подчеркнул дипломат.

По его словам, имеющаяся у спецслужб информация и отказ Киева допустить независимую комиссию экспертов для осмотра якобы поврежденного участка «Дружбы» свидетельствуют о том, что с трубопроводом все в порядке.

В январе текущего года Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии. В Киеве это решение связали с повреждением трубопровода. Однако в Братиславе убеждены, что объект находится в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку — это политический шаг, который украинские власти сделали в попытке ускорить принятие страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении Украине крупного кредита.