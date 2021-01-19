В Тверской области более 120 поселений остались без света
Карина Казанцева
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В четырех районах Тверской области 126 поселений остались без света, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 126 населенных пунктах Бежецкого, Калязинского, Весьегонского и Кимрского районов — около 2 400 человек», — говорится в сообщении.
Аварийные отключения произошли из-за сильного снега. Последствия непогоды устраняют 25 бригад в составе 66 человек и 25 единиц специальной техники.
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