В Тверской области более 120 поселений остались без света

В четырех районах Тверской области 126 поселений остались без света, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 126 населенных пунктах Бежецкого, Калязинского, Весьегонского и Кимрского районов — около 2 400 человек», — говорится в сообщении.

Аварийные отключения произошли из-за сильного снега. Последствия непогоды устраняют 25 бригад в составе 66 человек и 25 единиц специальной техники.