Депутат Госдумы сравнил вакцинацию с крещенскими купаниями

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Россия 24» сравнил действие вакцины от коронавируса c крещенскими купаниями, поскольку в обоих случаях человеческий организм испытывает стресс.

Он отметил, что к стрессу перед вакцинацией тоже надо быть готовым.

Кроме того, парламентарий рекомендовал гражданам, которые собираются сделать прививку против COVID-19, взвесить все «за» и «против».

«Я бы здесь взвесил все «про» и «контра»… Нужно быть очень взвешенными и осмотрительным», — считает Морозов.

По последним данным, в России выявили 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 2 978 764, скончались 66 037 человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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