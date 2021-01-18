В Москве минувшая ночь стала самой холодной за четыре года

В Москве ночь на 18 января стала самой холодной за четыре года, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Минимальная температура -23,4°C, но может даже и ниже опустится, до -24°C», — сказал Синенков.

По его словам, это на 11°C ниже нормы.

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