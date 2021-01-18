В Москве в понедельник ожидается до -22°С
Максимс Краюшкинс
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В Москве в понедельник, 18 января, синоптики пообещали до -22°С. В небе будет переменно облачно, без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -20...-22°С. Ожидается слабый ветер.
Вечером столбики термометров будут показывать -23...-21°С. Ветер подует западный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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