В Москве в понедельник ожидается до -22°С

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Москве в понедельник, 18 января, синоптики пообещали до -22°С. В небе будет переменно облачно, без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -20...-22°С. Ожидается слабый ветер.

Вечером столбики термометров будут показывать -23...-21°С. Ветер подует западный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.