Роспотребнадзор: иммунитет после коронавируса держится 3-5 месяцев
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Иммунитет после перенесенной болезни COVID-19, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.
Он уточнил, что иммунитет начинает плавно снижаться после третьего месяца после перенесенной болезни.
Акимкин сослался на опыт сотрудников своего НИИ, часть которых переболела коронавирусом и теперь отслеживает состояние своего организма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вакцина не панацея: кому грозит повторный COVID-19
— Российские медики назвали сроки затухания коронавируса
— Попова заявила о формировании в РФ популяционного иммунитета к COVID-19
close