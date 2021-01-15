Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть погибшие
Полина Рутковская
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По меньшей мере семь человек погибли, сотни пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2 на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Reuters со ссылкой на агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.
Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 километров, указано в сообщении.
По данным агентства, четыре человека погибли и 637 получили травмы в Мажене, еще трое погибли и 20 пострадали в городе Мамуджу. Кроме того, тысячи людей покинули дома в поисках безопасного места.
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