В Финляндии зафиксировали 8 случаев осложнений после вакцинации от COVID-19

В Финляндии медики зафиксировали 8 случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Как отмечается, в трех из восьми случаев были серьезные нежелательные последствия.

Например, сильная аллергическая реакция или анафилактический шок, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии.

По данным THL, прививку от новой инфекции получили уже порядка 45 тыс. жителей страны. При этом всего вакцинации в Финляндии подлежат 4,5 млн человек.

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