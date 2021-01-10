Число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, в мире заразились 90 005 787 человек. Больше всего случаев выявлено в США, где заболели 2,2 миллиона человек.

С начала пандемии в мире скончались 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов пациентов.

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