Число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов
Карина Казанцева
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Число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов, сообщил университет Джонса Хопкинса.
По последним данным, в мире заразились 90 005 787 человек. Больше всего случаев выявлено в США, где заболели 2,2 миллиона человек.
С начала пандемии в мире скончались 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов пациентов.
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