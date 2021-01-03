Пьяный пассажир задержал вылет рейса из Шереметьево в Челябинск

Из аэропорта Шереметьево рейс Москва — Челябинск вылетел с задержкой из-за пьяного пассажира на борту. Об этом сообщает РБК.

В управление на транспорте по Центральному Федеральному округу МВД уточнили, что командир самолета, который находился на стоянке летного поля, вызвал наряд транспортной полиции.

Прибывшие на место правоохранители задержали гражданина 1973 года рождения и доставили его в дежурную часть.

В отношении него был составлен административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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