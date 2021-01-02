Четверых россиян освободили из плена в Ливии
Член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из плена были освобождены четверо человек. По его словам, российские граждане были взяты в заложники несколько недель назад.
«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности – и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой», — написал Малькевич.
Он также выразил благодарность замминистра иностранных дел России, специальному представителю президента страны по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, который сыграл большую роль в спасении россиян.
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