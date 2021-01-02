Четверых россиян освободили из плена в Ливии

Член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из плена были освобождены четверо человек. По его словам, российские граждане были взяты в заложники несколько недель назад.

«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности – и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой», — написал Малькевич.

Он также выразил благодарность замминистра иностранных дел России, специальному представителю президента страны по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, который сыграл большую роль в спасении россиян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нигерии освободили попавших в плен к пиратам российских моряков

— Пираты захватили трех заложников на греческом танкере около Нигерии

— В Гвинейском заливе пираты похитили российского моряка