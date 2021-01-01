В Москве в первый день 2021 года ожидается до +1°С

В Москве в пятницу, 1 января, ожидается до +1°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -1 до +1°C. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные, в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -2...0°C. Сохранятся облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.