Спрыгнувшему под поезд московского метро мужчине пригрозили штрафом в 1 млн рублей

Мужчину, который самовольно спустился на рельсы в столичного метро, могут оштрафовать на миллион рублей, сообщили в департаменте транспорта города.

Инцидент произошел накануне, 30 декабря, на станции «Косино» Некрасовской линии метро. Спустившегося на рельсы пассажира заметил машинист поезда и оперативно среагировал: он остановил состав и помог человеку подняться на платформу. По предварительным данным, мужчина совершил этот поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы изучим все детали дела, и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба - около 1 млн рублей», — добавили в департаменте.

В свою очередь, машинист, который спас человека, получит награду и премию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажир столичного метро упал на рельсы на станции «Щукинская»

— Пассажир скончался во время задержания в московском метро

— Машинист метро Москвы спас упавшего на рельсы пассажира