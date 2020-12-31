Спрыгнувшему под поезд московского метро мужчине пригрозили штрафом в 1 млн рублей
Мужчину, который самовольно спустился на рельсы в столичного метро, могут оштрафовать на миллион рублей, сообщили в департаменте транспорта города.
Инцидент произошел накануне, 30 декабря, на станции «Косино» Некрасовской линии метро. Спустившегося на рельсы пассажира заметил машинист поезда и оперативно среагировал: он остановил состав и помог человеку подняться на платформу. По предварительным данным, мужчина совершил этот поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Мы изучим все детали дела, и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба - около 1 млн рублей», — добавили в департаменте.
В свою очередь, машинист, который спас человека, получит награду и премию.
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