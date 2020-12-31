Адвокат экс-схимонаха Сергия обжаловал его арест

Защита оспорила решение о заключении под стражу бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом ТАСС рассказал его адвокат Иван Миронов.

Он сообщил, что защита подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте Романова.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд. Дата заседания еще не назначена.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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