В Роспотребнадзоре призвали россиян не устраивать большие застолья на праздниках
Карина Казанцева
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Глава Роспотребназдора Анна Попова призвал россиян не устраивать большие застолья на новогодних праздниках, потому что это может привести к распространению коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».
«Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго», — сказала Попова.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 82 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.
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