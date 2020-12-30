В Сирии при атаке террористов на автобус погибли 28 человек
Карина Казанцева
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В сирийском городе Дейр-эз-Зоре террористы напали на автобус, из-за чего погибли 28 мирных человек. Об этом пишет агентство Sana.
«Около 16.00 вечера автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб подвергся террористической атаке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 13 человек получили ранения.
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