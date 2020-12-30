Украина договорилась о покупке китайской вакцины от коронавируса

Минздрав Украины заключил контракт на поставку китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил офис президента страны Владимира Зеленского.

В максимально короткие сроки на Украину должны поставить 1,8 млн доз препарата компании Sinovac Biotech.

Цена одной дозы вакцины составит 504 гривен (1 310 рублей).

По условиям договора первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата.

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