Украина договорилась о покупке китайской вакцины от коронавируса
Валерия Исполатова
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Минздрав Украины заключил контракт на поставку китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил офис президента страны Владимира Зеленского.
В максимально короткие сроки на Украину должны поставить 1,8 млн доз препарата компании Sinovac Biotech.
Цена одной дозы вакцины составит 504 гривен (1 310 рублей).
По условиям договора первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата.
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