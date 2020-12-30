Песков рассказал, какие чувства у Путина вызывает ситуация с Навальным

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, какие чувства у главы государства Владимира Путина вызывает ситуация с Алексеем Навальным.

По словам Пескова, у Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств.

«У Владимира Путина вызывают чувство задачи, которые перед ним стоят. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию чувств вызывают те вопросы, которые стоят на повестке дня», — ответил на вопрос Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

28 декабря на сайте УФСИН по Москве появилась информация, что условно осужденный Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Если факт уклонения от контроля будет подтвержден, то в суд будет направлен запрос об отмене условного приговора. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что политику грозит реальный срок, если он не явится до 9.00 29 декабря.

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