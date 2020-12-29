В России выявили еще 27 002 случая коронавируса

В России выявили 27 002 новых случая коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за день выздоровели 24 874 пациента, скончались 562.

За все время пандемии коронавирус был подтвержден у 3 105 037 человек, выздоровели 2 496 183, умерли 55 827.

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