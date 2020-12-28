В административном здании в Иркутске произошел пожар
Валерия Исполатова
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В административном здании в Иркутске произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, к его тушению привлекали 47 человек личного состава и 13 единиц техники.
Пожар был локализован в 18:21 мск, погибших или пострадавших нет.
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