В административном здании в Иркутске произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, к его тушению привлекали 47 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар был локализован в 18:21 мск, погибших или пострадавших нет.

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