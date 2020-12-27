Москвичей предупредили об аномальных холодах в начале недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в течение начала наступающей недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в первой половине ожидаются аномальные холода.

Он уточнил, что в понедельник, 28 декабря, температура воздуха в столице будет ниже нормы на три градуса. А вечером — -10°С — -12°С, а в отдельных районах области ночная температура воздуха может достигать -18°С.

Синоптик добавил, что аналогичная погода ожидается и во вторник.

Вильфанд отметил, что в эти дни не прогнозируются осадки, погода будет солнечной.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.