Москвичей предупредили об аномальных холодах в начале недели
Ника Пикекатлет
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в течение начала наступающей недели. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в первой половине ожидаются аномальные холода.
Он уточнил, что в понедельник, 28 декабря, температура воздуха в столице будет ниже нормы на три градуса. А вечером — -10°С — -12°С, а в отдельных районах области ночная температура воздуха может достигать -18°С.
Синоптик добавил, что аналогичная погода ожидается и во вторник.
Вильфанд отметил, что в эти дни не прогнозируются осадки, погода будет солнечной.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.