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Силы ПВО над Воронежской областью обнаружили и уничтожили два беспилотника

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Воронежской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации.

По словам Гусева минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Глава администрации отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области пока сохраняется режим опасности атак дронов.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что над промышленной территории Липецка было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов.

16 июня средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Краснодарским краем.

Перед этим Минобороны России сообщило, что за 15 июня средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ.

Ранее американский беспилотник MQ-4C, занимавшийся разведкой у берегов Крыма, подал аварийный сигнал.

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