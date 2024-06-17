Небензя пригрозил Западу последствиями конфискации активов РФ

Россия задействует «все доступные инструменты» для защиты собственных интересов в случае, если Запад примет решение о конфискации российских зарубежных активов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что Россия рассматривает любые действия западных стран, связанные с конфискацией зарубежных активов или прибыли от них, как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права».

16 июня глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что не считает воровством использование доходов от замороженных российских активов на нужды Украины.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Ранее Небензя подчеркнул, что Россия не допустит порицания Пхеньяна в СБ ООН.