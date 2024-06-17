Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя пригрозил Западу последствиями конфискации активов РФ

Небензя: РФ задействует все доступные инструменты в случае конфискации активов

close
100%
John Minchillo/AP

Россия задействует «все доступные инструменты» для защиты собственных интересов в случае, если Запад примет решение о конфискации российских зарубежных активов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что Россия рассматривает любые действия западных стран, связанные с конфискацией зарубежных активов или прибыли от них, как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права».

16 июня глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что не считает воровством использование доходов от замороженных российских активов на нужды Украины.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы ЦБ РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Ранее Небензя подчеркнул, что Россия не допустит порицания Пхеньяна в СБ ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами