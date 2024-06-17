В Таиланде заявили о готовности присоединиться к БРИКС

Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС. Об этом заявила глава международного комитета партии «Пыа Тай» Налини Тависин, слова которой передает ТАСС.

Она заявила, что Таиланд готов вступить в партнерские отношения со всеми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность. Тависин подчеркнула, что тайская сторона готова присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем.

14 июня появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

Список потенциальный кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

13 июня министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС.

Ранее ученые начали разработку денежной единицы для расчетов в рамках БРИКС.