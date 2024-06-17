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В Липецкой области спустя почти три часа отменили угрозу атаки дронов

Глава Липецкой области Артамонов заявил об отмене угрозы атаки БПЛА в регионе

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Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявленную в Липецкой области в ночь на 17 июня, отменили спустя почти три часа. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

При этом глава субъекта подчеркнул, что в Липецкой области все еще продолжает действовать желтый уровень «воздушной опасности».

Информацию об отмене угрозы атаки дронов подтвердило и региональное управление МЧС РФ. В официальном Telegram-канале ведомства уточняется, что особый режим отменили в городе Липецке и Липецком муниципальном районе. То же касается Хлевенского муниципального района.

«Сохраняется желтый уровень «воздушной опасности» по Липецкой области», — добавили представители МЧС РФ.

Опасность атаки БПЛА в Липецкой области была введена в 3:19 мск. В результате особый режим действовал до 6:13 мск.

За это время в небе над Липецком уничтожили несколько украинских дронов. Как рассказал Артамонов, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Курской области при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель.

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