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Таиланд готов оказать помощь Украине в восстановлении аграрного сектора

МИД Таиланда: страна может помочь Украине в восстановлении сельского хозяйства

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Таиланд изучает варианты поддержки сельскохозяйственного сектора Украины. С таким заявлением выступил вице-министр иностранных дел государства Рат Чаличан на конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня, передает РИА Новости.

«Таиланд изучает способы поддержки Украины в ее усилиях по наращиванию потенциала, направленных на возрождение и восстановление сельскохозяйственных земель», — отметил он.

По словам Чаличана, соответствующие меры со стороны Таиланда будут иметь важное значение для восстановления устойчивого сельскохозяйственного развития на Украине. Ситуация в аграрном секторе Украины препятствует продовольственной безопасности государства, добавил он.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира».

На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.

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