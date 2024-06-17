Прения по делу американца об угрозе убийством во Владивостоке пройдут в среду

Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Елена Степанкова подчеркнула, что суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10:00 (03:00 мск), подчеркнула она.

До этого стало известно, что американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе лишения жизни своей девушки, вину в краже признал частично.

6 июня на первом заседании Первомайского районного суда Владивостока Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, военнослужащий ответил, что представит свою позицию позже. 17 июня проходит второе заседание по делу.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

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