Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прения по делу американца об угрозе убийством во Владивостоке пройдут в среду

Прения по делу американца Блэка об угрозе убийством во Владивостоке пройдут 19 июня

close
100%
Илья Аверьянов/РИА Новости

Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Елена Степанкова подчеркнула, что суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10:00 (03:00 мск), подчеркнула она.

До этого стало известно, что американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе лишения жизни своей девушки, вину в краже признал частично.

6 июня на первом заседании Первомайского районного суда Владивостока Блэк заявил, что доверяет суду, обвинения ему понятны. На вопрос судьи, признает ли он свою вину, военнослужащий ответил, что представит свою позицию позже. 17 июня проходит второе заседание по делу.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами