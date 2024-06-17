Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что автомобили Lada могут начать продавать в Объединенных Арабских Эмиратах уже в 2024 году. Его слова передает РИА Новости.

Соколов отметил, что автомобили будут представлены в дилерском центре в Дубае. В настоящее время идет сертификация машин для рынка ОАЭ.

По его словам, автомобилями Lada заинтересовался хозяин дилерского центра на центральной автомобильной улице в Дубае.

«Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и, соответственно, идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ», — пояснил президент «АвтоВАЗа».

Соколов добавил, что процесс сертификации занимает долгое время, так как многое в автомобилях изменилось, в частности, изменилась электронная архитектура — блоки управления, активные и пассивные системы безопасности.

До этого «Автостат Инфо» сообщал, что в мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.