Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме хотят сделать бесплатный проезд для студентов в общественном транспорте

В ГД вносят проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что нововведение предполагает внесение изменения в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобная мера позволит студентам равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования.

Слуцкий подчеркнул, что нововведение станет действенной мерой поддержки для молодежи, а также поможет сохранить родителям семейный бюджет

До этого стало известно, что ведущие российские вузы в следующем учебном году поднимут цены на обучение.

Рекордсменом среди топ-10 вузов России по версии RAEX стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Он в среднем на 20% поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата.

Ранее сообщалось, что почти половина российских родителей отправляют детей на курсы и к репетиторам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами