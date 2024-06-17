В Госдуме хотят сделать бесплатный проезд для студентов в общественном транспорте

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что нововведение предполагает внесение изменения в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобная мера позволит студентам равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования.

Слуцкий подчеркнул, что нововведение станет действенной мерой поддержки для молодежи, а также поможет сохранить родителям семейный бюджет

До этого стало известно, что ведущие российские вузы в следующем учебном году поднимут цены на обучение.

Рекордсменом среди топ-10 вузов России по версии RAEX стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Он в среднем на 20% поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата.

Ранее сообщалось, что почти половина российских родителей отправляют детей на курсы и к репетиторам.