У конференции по Украине в Швейцарии не было никаких шансов на урегулирование украинского конфликта, поскольку в мероприятии не принимала участия Россия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия», — подчеркнул депутат.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают заявлять о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева, а украинский лидер Владимир Зеленский продолжает утверждать, что Россию якобы «можно победить». Котре назвал это принятием желаемого за действительное.

Он добавил, что Украина не может стать членом НАТО, если учитывать российские интересы.

До этого корреспондент France 24 Гулливер Крегг отмечал, что Украина не смогла убедить в успехе мирного саммита в Швейцарии даже самих жителей страны, которые винят в его провале главу офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.