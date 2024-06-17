Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 17 июня

Облачная погода и кратковременный дождь прогнозируются в Москве 17 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По информации синоптиков, в этот день температура воздуха в российской столице составит от +25°C до +27°C. Однако в ночь на 18 июня в городе заметно похолодает — столбики термометров будут показывать до +17°C.

Метеорологи добавили, что ветер будет восточный и юго-восточный. При этом скорость его порывов достигнет 6–11 м/с, а местами — 17 м/с.

Атмосферное давление, в свою очередь, составит порядка 745 миллиметров ртутного столба.

Что касается Московской области, то здесь температура воздуха будет варьироваться от +23°C до +28°C. К ночи соответствующий показатель опустится до +14°C, предупредили в Гидрометцентре РФ.

13 июня в некоторых районах российской столицы всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. В частности, на территории Северо-Восточного административного округа (СВОА) из-за ливня выпало 70 миллиметров осадков. На втором и третьем местах по этому показателю оказались Северный административный округ (САО) и Западный административный округ (ЗАО) — здесь выпало 68 и 43 миллиметра осадков соответственно.

Ранее в Росгидромете объяснили, почему некоторые региона страны накрыли ливни с грозами.