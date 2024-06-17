В Воронежской области отменена опасность атаки дронов

В Воронежской области отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал чиновник спустя почти шесть часов после объявления опасности.

Гусев сообщал, что в ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два дрона самолетного типа над Воронежской областью. Никто не пострадал.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об уничтожении беспилотника над регионом. Чиновник попросил жителей не публиковать фотографии и видео о последствиях подобных атак. По его словам, это помогает противнику корректировать направление и точность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.