Белоусов поздравил отличившиеся в зоне СВО части

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы двум воинским частям, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр поздравил 218-й танковый полк с взятием под контроль села Старомайорское на юге Донецкой народной республики (ДНР). Более 750 служащих полка удостоены государственных наград и знаков отличия Минобороны.

Также Белоусов направил телеграмму 394-му мотострелковому полку. Подразделение «успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях». Полк также участвовал в занятии Вооруженными силами РФ Старомайорского, отметил министр.

Российские военные взяли под контроль Старомайорское 10 июня. Помимо этого сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад и подразделениям теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР.

11 июня российские военные взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (Луганская народная республика) и Тимковку (Харьковская область).

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