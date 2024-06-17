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Небензя: Россия не допустит порицания Пхеньяна в СБ ООН

Небензя: Россия не допустит восстановления в СБ ООН механизма порицания Пхеньяна

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Mike Segar/Reuters

Россия не допустит восстановления в Совете Безопасности ООН механизма порицания КНДР. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Россия наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, который продлевал на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР.

Небензя заявил, что прекращение мандата вызвало «бурю негодования» западных членов СБ ООН. По его словам, все потому, что они использовали этот механизм не по назначению, а для удовлетворения своих потребностей по очернению руководства КНДР.

«Если западные коллеги захотят восстановить в СБ такой же или схожий механизм порицания КНДР, то мы этого не допустим. А за пределами Совета любые попытки пойти по этому пути обречены на провал, поскольку на рассмотрение санкционных рестрикций необходим соответствующий мандат СБ», — заявил Небензя.

Группа экспертов была создана в 2009 году. Ее главная задача — оказывать информационную поддержку комитету по санкциям против КНДР.

В своем последнем докладе группа заявляла о якобы поставках северокорейских боеприпасов в Россию. В Северной Корее и России отрицают наличие такого сотрудничества, о чем в документе экспертов также указано.

13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не нужно мешать развивать дружеские отношения с Северной Кореей, такой вариант не должны оспаривать другие страны мира, в том числе и западные.

Ранее МАГАТЭ захотело возобновить связи с Северной Кореей.

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