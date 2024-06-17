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Нетаньяху выступил против «тактической паузы» армии Израиля в Газе

Times of Israel: Нетаньяху против тактической паузы израильской армии на юге Газы

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против введения израильской армией ежедневной «тактической паузы» в секторе Газа на фоне развития военной операции Израиля в анклаве, по мнению главы кабмина такие решение военных страны неприемлемо. Об этом со ссылкой на источники пишет израильское издание Times of Israel.

«Услышав первоначальное заявление военных, премьер-министр Биньямин Нетаньяху связался со своим военным министром и «дал ясно понять, что это для него неприемлемо»», - говорится в сообщении издания.

16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин.

В заявлении отмечалось, что пауза вводится в гуманитарных целях. Она будет действовать с субботы, 15 июня, ежедневно с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления. Соответствующее решение принято в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля и офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями.

Ранее Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на юге Ливана.

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