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В Мурманской области ищут пилота потерпевшего крушение гидроплана

МЧС РФ: гидроплан потерпел крушение при взлете на озере Имандра под Мурманском

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МЧС РФ по Мурманской области

Одномоторный гидроплан потерпел крушение во время взлета на озере Имандра, расположенном в Мурманской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, водоем находится в районе населенного пункта Тик-Губа. В ведомстве подчеркнули, что пилот гидроплана «Орион-11» пытался произвести несанкционированный вылет. Более того, гражданин нарушил правила полета и подготовки к нему. В результате самолет потерпел крушение.

«Орион-11» находится на глубине четырех–пяти метров», — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают водолазы. Всего к поискам пилота гидроплана были привлечены 19 сотрудников экстренных служб и восемь единиц специальной техники.

11 июня в горах на территории Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34, входивший в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Как рассказали в министерстве обороны страны, воздушное судно рухнуло в безлюдной местности во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Никого из членов экипажа спасти не удалось.

Ранее на авиашоу в Португалии столкнулись два советских самолета.

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