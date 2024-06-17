Малый бизнес в России активно ищет кадры

За январь-май 2024 года компании малого бизнеса в России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всем рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса составила 70, 8 тыс. руб., что на 21% выше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Особенно заметный рост спроса на персонал зафиксирован в Республике Коми, где количество вакансий увеличилось на 107%. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.

Работодатели малого бизнеса в этом году активно ищут рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, мастеров по ремонту оборудования – на 134%, механиков – на 103%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99,8 тыс. руб.), Москве (95,4 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (90,5 тыс. руб.). Псковская область лидирует по росту предлагаемых зарплат (+45%). Самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250,7 тыс. руб. Заметный рост предлагаемых зарплат наблюдается у менеджеров по компенсациям и льготам (+122%).

Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (по безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации)— 7%. Доля частных строительных компаний составила 6%, небольших ИТ-стартапов — 5%. У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.

Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Удаленка предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удаленным графиком работы немного выросла за последний год — с 6% до 8%.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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