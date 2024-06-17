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Потерпевшая по делу американского военного отказалась с ним примириться

Потерпевшая по делу американца Блэка заявила, что он еще не возместил ей ущерб

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Потерпевшая по делу об угрозе лишения жизни и краже, в которых обвиняется американский военнослужащий Гордон Блэк, в суде заявила, что пока не готова с ним примириться, так как ущерб ей не возмещен. Об этом сообщает РИА Новости.

17 июня в Первомайском районном суде Владивостока состоялось второе заседание по делу. Защита американца спросила потерпевшую Александру Ващук, готова ли она примириться с мужчиной.

«Не сейчас. Ущерб не возмещен», — ответила она, а также добавила, что Блэку требуется лечение у психиатра.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей возлюбленной Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства.

«У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщили в краевом управлении МВД.

Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей. Однако «Известия» со ссылкой на источник писали, что похищенная сумма составляет 200 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких уголовных делах против американцев в России.

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