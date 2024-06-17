Стало известно, в какие страны россияне чаще всего отправляют документы

В период с января по май 2024 года россияне отправили больше всего документов по маршруту Москва-Минск (Белоруссия) – 1036 заказов. Об этом говорится в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК (есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте по популярности среди российских отправителей оказался маршрут Москва-Алматы (Казахстан) – 397 отправлений.

«Наиболее активным месяцем по количеству отправлений из Москвы в Минск стал февраль, было отправлено 306 заказов. А самым активным месяцем для отправлений в Алматы оказался март – 119 отправлений», — отметили в пресс-службе компании.

Из Санкт-Петербурга в Минск тоже активно отправляли документы – 366 отправлений. В Новосибирске самым популярным направлением оказался Бишкек (Киргизия) – 132 документальных отправления за 2024 год, на втором месте — Алматы со 126 отправлениями. Из Екатеринбурга чаще всего документы отправляли в Минск – 111 отправлений с документами.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

СДЭК в конце мая столкнулся с масштабным техническим сбоем, последствия были устранены в течение нескольких дней: посылки выдаются, осуществляется прием, склады работают, отправления в пути, функциональность сайта и основных систем восстановлена.

Ранее сообщалось, что СДЭК приостановил отправку посылок из-за технического сбоя.