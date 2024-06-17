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Только 5% россиян делают ежедневную зарядку по утрам

Более трети россиян никогда не делают зарядку по утрам

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Shutterstock

Лишь 5% опрошенных россиян регулярно делают зарядку по утрам, 40% заменяют ее на утренние тренировки в зале. Еще 29% респондентов считают, что они и так в принципе очень активны и им не нужно себя дополнительно подбадривать. Это показал опрос DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Треть (38%) зарядку по утрам не делает. Но лишь потому, что перед работой посещает фитнес-зал. Еще 29% просто много двигаются в течение дня. Тем временем 13% зарядку по утрам делают, но не ежедневно. Еще 4% — пару-тройку раз в неделю. А 5% — всегда.

Из тех, кто делает по утрам зарядку, только 1% тратит на это час, тщательно прорабатывая все группы мышц. 3% хватает получаса, которые уходят в основном на растяжку. 19% заряд бодрости на день умудряются получать за 15-20 минут. Еще 13% предпочитают «ленивую» пятиминутку.

У всех свои предпочтения в плане того, над какими группами мышц работать активнее. У 3% это пресс — важно, чтобы он был как советская стиральная доска, у 5% — ягодицы, крепкие, словно орех, у 4% — спина, она тоже должна быть красивой, у 3% — руки, еще у 3% — ноги. Подавляющее большинство (81%) качает все поочередно.

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