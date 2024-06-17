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Продюсер «Ласкового мая» забросил могилу своего 16-летнего сына

kp.ru: сбежавший в Америку Андрей Разин забросил могилу 16-летнего сына

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razin_andrei_lm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, уехавший в США, забросил могилу своего 16-летнего сына на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет kp.ru.

Разин похоронил сына Сашу в 2017 году. Подросток скончался от сердечного приступа на фоне недолеченной простуды.

Отмечается, что на месте захоронения Саши возведена часовня, отделанная мрамором. Но внутри сооружение не достроено до сих пор — там лежат деревянные доски и холсты.

В 2022 году Разин уехал в США, оставив свою четвертую жену Маританну. В настоящее время стройплощадка мемориального комплекса на Троекуровском кладбище выглядит заброшенной.

До этого Разин раскрыл рецепт здоровья музыкантов коллектива. По словам Разина, группа «Ласковый май» не болела в течение пяти лет, давая по пять концертов в день.

Разин также заявлял о планах «подтянуть глаза» по примеру актера Брэда Питта.

Ранее Андрей Разин сделал неожиданное заявление о Шатунове.

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