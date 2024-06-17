Игрушка десятилетнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО

Плюшевая игрушка спасла жизнь командиру взвода с позывным «Оса» во время атаки дрона ВСУ рядом с Кременной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Игрушка была подарена женщине по имени Татьяна ее десятилетнем сыном. Она рассказала, что сын прислал ей подарок вместе с письмом. Она подчеркнула, что прицепила игрушку к рюкзаку.

«Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь», — сказала она.

16 июня президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем медицинского работника поблагодарил российских медиков за мужество и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации.

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы двум воинским частям, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее экс-глава НАТО назвал безнадежной для ВСУ ситуацию на фронте.