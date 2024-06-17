Средства ПВО сбили украинские дроны над тремя регионами России

В ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов три региона России. Об этом сообщает министерство обороны России.

Один дрон был подавлен над территорией Белгородской области, два — в воздушном пространстве Воронежской области, три — над территорией Липецкой области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два дрона самолетного типа над Воронежской областью. Никто не пострадал.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал об уничтожении трех дронов над промышленной территорией областного центра.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.