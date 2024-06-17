Россияне активно бронируют отели за рубежом на июль

Число бронирований россиянами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями на июль 2023-го. Доля зарубежных направлений в структуре бронирований остается небольшой, но также увеличилась – с 8% в 2023-м до 12% в текущем году. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».



Основной спрос россиян приходится на страны СНГ – они занимают почти половину от общего объема бронирований за границей (46%). Среди направлений заметно выросло число бронирований размещений в Узбекистане – в два раза, Белоруссии – на 94%, Грузии – 69%, Казахстане – 60%, в Киргизии – на 33%. Более чем в два раза увеличилась доля Абхазии – с 9% до 20%. При этом число бронирований в объектах размещения страны выросло почти в четыре раза.



Страны Европы занимают 14% от всех бронирований на июль 2024-го – показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом (25%). Несмотря на это, в Греции число бронирований выросло на 90%, а Германии – на 57%.



Направления Ближнего Востока отличились небольшим снижением с 2023 года – на 3 процентных пункта, до 10% в этом году. Доля азиатских стран, напротив, выросла с 6% до 9%.



В топ-10 самых востребованных стран на июль вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд, Армения, Франция, Испания, Казахстан.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее стало известно, куда россияне полетят в июле.