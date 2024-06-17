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В Госдуме призвали Запад не диктовать России условия по доступу в Азовское море

Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать условия по доступу в Азовское море

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duma.gov.ru

Депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев призвал страны Запада, подписавшие коммюнике на швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине, не диктовать России условия по доступу в Азовское море. Его слова приводит РИА Новости.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

По словам Ивлева, Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, Запад обязан с этим смириться и считаться. Он подчеркнул, что Россия сама примет решение, кого допускать в это море.

Азовское море стало полностью внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году в результате проведенных референдумов Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море являлось внутренними водами России и Украины.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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