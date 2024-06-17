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Гендиректор МАГАТЭ оценил решение США ввести запрет на импорт урана из РФ

Глава МАГАТЭ Гросси назвал нереалистичным запрет на ввоз урана из РФ в США

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал нереалистичным решение американских властей ввести запрет на импорт урана из РФ. Об этом пишет газета «Известия».

По словам специалиста, принятые Вашингтоном меры не сразу повлияют на глобальный рынок урана. Он подчеркнул, что США используют санкции как инструмент давления. При этом Гросси отказался оценивать, насколько хороши или плохи вводимые американским руководством рестрикции.

Как сказал генеральный директор МАГАТЭ, российские компании в значительной степени включены в структуру международной цепочки поставок топлива. Речь идет не только о США, но и европейских странах.

Специалист уточнил, что на территории Европы находится большое количество водо-водяных ядерных реакторов. Их работа зависит от поставок российского топлива, пояснил он.

Гросси не исключил, что Вашингтон принял решение о запрете импорта российского урана ради стимулирования местного производства. Подобные шаги являются суверенным делом США, добавил генеральный директор МАГАТЭ.

«Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они (американские власти — «Газета.Ru») понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка», — резюмировал специалист.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете ввоза российского урана на территорию страны. Речь идет о необлученном и низкообогащенном уране.

Ранее в администрации президента США заявили, что готовятся ввести полное эмбарго на торговлю с РФ.

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