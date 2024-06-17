Российские истребители нанесли удар по ВСУ

Российские истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В Минобороны подчеркнули, что экипажи вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.

Утром 17 июня стало известно, что подразделения центральной группировки Вооруженных сил России за минувшие сутки поразили 350 выявленных целей, в том числе 17 опорных пунктов, 19 пунктов дислокации и более чем 90 артиллерийских позиций.

16 июня сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

13 июня экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне СВО.

Ранее игрушка десятилетнего сына спасла женщину-медика от дрона в зоне СВО.