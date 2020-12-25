Названы сроки проведения ЕГЭ в 2021 году

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал даты проведения ЕГЭ и итогового сочинения в 2021 году.

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Так, итоговое сочинение запланировано на вторую декаду апреля, а Единый государственный экзамен состоится с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля.

В 9-х классах основной период итоговой аттестации будет проводится с 24 по 28 мая, а дополнительный — в начале сентября. Отмечается, что обязательным для девятиклассников является сдача экзаменов по русскому языку и математике. Еще один предмет по выбору обучающиеся смогут сдать в форме контрольной работы в своей школе.

При стабильной эпидемиологической ситуации итоговое собеседование в 9-м классе пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, резервный вариант — проведение собеседование дистанционно (по решению региональных властей).

Ранее сообщалось, что досрочная сдача ЕГЭ в 2021 году будет отменена из-за пандемии коронавируса.

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