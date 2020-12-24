Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о ситуации с запасами средств индивидуальной защиты в России. Об этом сообщает телеканал РБК.

Он отметил, что российские регионы создали запасы на 17 недель, а также развиты мощности производства на 30 млн масок в сутки.

По его словам, такие запасы были сделаны благодаря перераспределению и балансу мощностей на профильных предприятиях.

Глава ведомства добавил, что министерство резервы их мощностей еще с начала пандемии, а «там, где возможности не было, — стали подключать непрофильные предприятия».

Мантуров заключил, что Минпромторг постоянно контролирует ситуацию с количеством средств индивидуальной защиты и их запасами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия выпустит 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю 2021 года

— МИД: российские ученые работают с образцами нового штамма коронавируса

— Вакцину «Спутник V» рейсом доставили в Аргентину